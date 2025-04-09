La Directrice du Clos des Bénédictins, comme les personnels de l'accueil et des cuisines, les soignants, les auxiliaires de vie et les agents d'entretien sont très attentifs au bien-être des résidents. Les animations proposées sont aussi diverses que variées : sorties extérieures (restaurant, visites, ...) , spectacles musicaux de grande qualité, jeux de société, ateliers motricité, quiz de culture générale, gymnastique douce, calcul mental, ateliers créatifs, activités bien-être ou sensorielles, diffusion de films,... Par ailleurs, des services de coiffure et de pédicure sont proposés régulièrement. Enfin, situé dans un cadre de verdure fort appréciable, avec un parc boisé, l'établissement est extrêmement bien entretenu et les chambres sont très agréables. En outre, le Clos des Bénédictins dispose d'une belle chapelle dans laquelle est célébrée la messe une semaine sur deux. Difficile de trouver mieux avec de telles prestations... Bravo à la Direction et à toutes les équipes !

Par Brigitte S. • Résidence Le Clos des Bénédictins , Bourges