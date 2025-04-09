Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bourges
Super équipe des aides soignants et de la direction dévoués maman est sereine et la famille rassurée merci Françoise Thoraux
Par Patrick J. • Résidence Le Clos des Bénédictins , Bourges
Merci pour la qualité de l’accueil que vous offrez à vos résidents. Vous avez su avec une équipe professionnelle et compétente accompagner maman pendant ces deux années. Et surtout l’équipe médicale et l’équipe du secteur protégé, ont pris soin de maman pour qu’elle parte dignement et sans douleur. Nous ne pourrons jamais ma famille et moi vous remercier autant que vous le méritez.
Par Jean M. • Résidence Le Clos des Bénédictins , Bourges
Plein D’animation et promenade dans le parc
Par Dufour A. • Résidence Le Clos des Bénédictins , Bourges
La Directrice du Clos des Bénédictins, comme les personnels de l'accueil et des cuisines, les soignants, les auxiliaires de vie et les agents d'entretien sont très attentifs au bien-être des résidents. Les animations proposées sont aussi diverses que variées : sorties extérieures (restaurant, visites, ...) , spectacles musicaux de grande qualité, jeux de société, ateliers motricité, quiz de culture générale, gymnastique douce, calcul mental, ateliers créatifs, activités bien-être ou sensorielles, diffusion de films,... Par ailleurs, des services de coiffure et de pédicure sont proposés régulièrement. Enfin, situé dans un cadre de verdure fort appréciable, avec un parc boisé, l'établissement est extrêmement bien entretenu et les chambres sont très agréables. En outre, le Clos des Bénédictins dispose d'une belle chapelle dans laquelle est célébrée la messe une semaine sur deux. Difficile de trouver mieux avec de telles prestations... Bravo à la Direction et à toutes les équipes !
Par Brigitte S. • Résidence Le Clos des Bénédictins , Bourges
Maison de retraite offrant un cadre exceptionnel aux résidents (parc, hall d'accueil, salons de jeux, salles de restaurant...). Le personnel est de surcroît agréable et bienveillant.
Par Siffert P. • Résidence Le Clos des Bénédictins , Bourges