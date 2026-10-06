Résidence Le Clos des Bénédictins à Bourges (18)
4.9 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Bourges (18)
6, ENCLOS DES BENEDICTINS, 18000 Bourges
Les points forts de l'établissement
Équipe médicale pluridisciplinaire entièrement interne Habilité APA, ASH et APL pour aides financières Cadre historique au cœur de Bourges
À propos de l'établissement
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Résidence Le Clos des Bénédictins
Questions fréquentes
Y a-t-il une infirmière présente la nuit ?
Non, la résidence ne dispose pas d'infirmière de nuit. Une équipe de nuit interne composée d'aides-soignants assure néanmoins une présence continue 24h/24 pour la sécurité et le confort des résidents. En cas d'urgence médicale nocturne, le protocole prévoit le recours aux services d'urgence.
Mon parent peut-il bénéficier d'aides financières ?
Oui, le Clos des Bénédictins est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), de l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et de l'APL/ALS (Aide au logement). Ces dispositifs cumulables permettent de réduire le reste à charge selon les ressources et le niveau de dépendance.
Quels professionnels paramédicaux interviennent dans l'établissement ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un ergothérapeute, un psychomotricien et un kinésithérapeute. Cette pluridisciplinarité permet une prise en charge globale du résident, sur les plans médical, rééducatif et psychologique, sans recourir systématiquement à des intervenants extérieurs.
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