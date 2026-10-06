Y a-t-il une infirmière présente la nuit ? Non, la résidence ne dispose pas d'infirmière de nuit. Une équipe de nuit interne composée d'aides-soignants assure néanmoins une présence continue 24h/24 pour la sécurité et le confort des résidents. En cas d'urgence médicale nocturne, le protocole prévoit le recours aux services d'urgence.

Mon parent peut-il bénéficier d'aides financières ? Oui, le Clos des Bénédictins est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), de l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et de l'APL/ALS (Aide au logement). Ces dispositifs cumulables permettent de réduire le reste à charge selon les ressources et le niveau de dépendance.