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Les Résidentiels : Journées portes ouvertes aux Résidentiels les 25 et 26 septembre 2026

Les Résidentiels : Journées portes ouvertes aux Résidentiels les 25 et 26 septembre 2026

Publié par Sophie B.
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Les 25 et 26 septembre, cinq résidences du groupe Les Résidentiels ouvriront leurs portes au public.

À Niort, Saint-Sulpice-de-Royan, Tonnay-Charente, Royan et au Château-d’Olonne, vous pourrez découvrir les lieux et les espaces de vie, rencontrer les équipes et les résidents, et prendre le temps de poser toutes vos questions.

Que vous réfléchissiez à une résidence seniors pour vous-même ou pour un proche, ces journées sont l’occasion de vous faire une idée concrète de la vie en résidence.

La résidence de Saint-Brevin-les-Pins ne participera exceptionnellement pas à cette édition. Elle sera mobilisée à l’occasion d’une journée spéciale organisée en soutien aux sapeurs-pompiers.

Pour préparer votre venue et bénéficier d’un accueil personnalisé, vous pouvez vous inscrire dès maintenant via ce lien :

https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/

Les équipes ont hâte de vous accueillir !

SB

Sophie B.

Rédactrice et journaliste spécialisée seniors

Rédactrice, journaliste presse et web passionnée de lettres et de belles lettres, Sophie dispose d'une grande expérience dans le domaine de la rédaction. A la recherche de la satisfaction des lecteurs, Sophie s'attache à la clarté du sens autant qu'à la beauté du verbe. Un diplôme de Sciences Politiques tout comme une formation d'enseignante lui permettent d'allier justesse, dynamisme et rigueur au service d'un contenu unique et recherché. Elle part sans cesse à la recherche de la réalité du terrain. Ses investigations auprès des publics concernés et les interviews qu'elle mène avec professionnalisme rendent son contenu vivant et instructif. Depuis plusieurs années, Sophie met sa plume et son expertise au service des seniors, afin d'approfondir de manière claire et rigoureuse les thématiques qui les touchent de près.