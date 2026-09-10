Les Résidentiels : Journées portes ouvertes aux Résidentiels les 25 et 26 septembre 2026

Les 25 et 26 septembre, cinq résidences du groupe Les Résidentiels ouvriront leurs portes au public.

À Niort, Saint-Sulpice-de-Royan, Tonnay-Charente, Royan et au Château-d’Olonne, vous pourrez découvrir les lieux et les espaces de vie, rencontrer les équipes et les résidents, et prendre le temps de poser toutes vos questions.

Que vous réfléchissiez à une résidence seniors pour vous-même ou pour un proche, ces journées sont l’occasion de vous faire une idée concrète de la vie en résidence.

La résidence de Saint-Brevin-les-Pins ne participera exceptionnellement pas à cette édition. Elle sera mobilisée à l’occasion d’une journée spéciale organisée en soutien aux sapeurs-pompiers.

Pour préparer votre venue et bénéficier d’un accueil personnalisé, vous pouvez vous inscrire dès maintenant via ce lien :

https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/

Les équipes ont hâte de vous accueillir !