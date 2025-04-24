Superbe structure pour des personnes âgées ne pouvant rester toujours toutes seules Des activités leur sont proposées Les studios et appartements sont super bien agencés .. la formule avec un repas inclus est correcte (vis a vis d'autres établissements visites) .. il y a une petite cuisine aménagée dans chaque logement ce qui permet de se faire un petit déjeuner ou un petit en cas où soupe pour le soir .. Il y a la possibilité de faire venir toutes les aides quotidiennes comme à la maison .. mais avec la solitude en moins .. Je recommande..

Par Fabyy- J. • Les Residentiels des Sables d'Olonne , Château-d'Olonne