Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Château-d'Olonne
Très belle résidence spacieuse, propre. Dotée d'un restaurant de salles de repos et divers services pour faciliter la vie de leurs résidents. Les logements sont spacieux et convenablement équipés. Le personnel d'accueil ainsi que d'encadrement est professionnel et sympathique
Par Fabrice L. • Les Residentiels des Sables d'Olonne , Château-d'Olonne
Personnel vraiment très agréable, établissement accueillant et chaleureux. Une très bonne alternative pour les seniors autonomes qui cherchent du contact humain, de la sécurité H24 et de bons repas. Des animations, des sorties .... tout y est pour casser la solitude ☺️
Par Christèle B. • Les Residentiels des Sables d'Olonne , Château-d'Olonne
Superbe structure pour des personnes âgées ne pouvant rester toujours toutes seules Des activités leur sont proposées Les studios et appartements sont super bien agencés .. la formule avec un repas inclus est correcte (vis a vis d'autres établissements visites) .. il y a une petite cuisine aménagée dans chaque logement ce qui permet de se faire un petit déjeuner ou un petit en cas où soupe pour le soir .. Il y a la possibilité de faire venir toutes les aides quotidiennes comme à la maison .. mais avec la solitude en moins .. Je recommande..
Par Fabyy- J. • Les Residentiels des Sables d'Olonne , Château-d'Olonne
C'est le seul établissement des Sables-d'Olonne à offrir un café à tous les intervenants extérieurs Je pense que ça en dit long sur leur implication Bravo et merci
Par Olivier B. • Les Residentiels des Sables d'Olonne , Château-d'Olonne