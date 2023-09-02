Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Albi
Très belle résidence. Les résidences sont très bien avec de belles prestations. Personnel très gentil et souriant. Je conseille fortement.
Par Nat • Les Rives du Tarn , Albi
Concept original Rapport qualité prix au top Personnel bien que stagiaire peut-être, très sympathique Petit déjeuner abordable mais peut-être limite pour certains ...? Appartement spacieux, bien équipé sauf sèche cheveux peut être, mais très agréable et très calme
Par Jeannin M. • Les Rives du Tarn , Albi
Belle résidence comportant des logements spacieux et lumineux avec balcon ou terrasse. Salle de restaurant bien disposée et hall d'accueil très aéré. Personnel de service sympathique et accueillant qui nous a offert une boisson avec des minis viennoiseries. Belles prestations.
Par Gérard C. • Les Rives du Tarn , Albi
Améliorer la nourriture, surtout le week-end. ! Plats froids, ou mals décongelés. Pas bons. Remettre un planning à jour des activités dans les chambres chaque dimanche pour la semaine à venir Merci
Par Marianne R. • Les Rives du Tarn , Albi