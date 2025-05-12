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Résidences Services Seniors à Coulommiers (77120)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Coulommiers

Maman a vécu dans cette residence 18 mois environ ( d’octobre 2024 a mai 2025) et je ne peux que remercier l’équipe de La Colombiere pour tout ce qui a été fait pour elle pendant cette période. Mme Nectoux a toujours été à l'écoute, compréhensive, et réactive . Les murs sont certes un peu vieillot mais il y a plus d’humanité à la Colombiere que dans certaines structures flambant neuf. Je recommande.

Par Sylvie D. Résidence La Colombière , Coulommiers

Ma grand-mère s'y plait, après avoir refait l'appartement à son goût. Des activités, la nourriture est bonne..!

Par Kentiin Résidence La Colombière , Coulommiers

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