Maman a vécu dans cette residence 18 mois environ ( d’octobre 2024 a mai 2025) et je ne peux que remercier l’équipe de La Colombiere pour tout ce qui a été fait pour elle pendant cette période. Mme Nectoux a toujours été à l'écoute, compréhensive, et réactive . Les murs sont certes un peu vieillot mais il y a plus d’humanité à la Colombiere que dans certaines structures flambant neuf. Je recommande.

Par Sylvie D. • Résidence La Colombière , Coulommiers