Ma grand-mère est résidente de DOMITIS depuis quelques mois, et j'ai pu apprécier l'accueil toujours souriant et agréable des hôtesses. Les lieux son globalement très bien entretenus et propres, il faut juste faire attention dans le jardin car les chats font leurs besoin sur les chemin gravillonnés. De plus, ma grand-mère ne me dit que du bien du personnel ainsi que de la qualité des repas qu'elle prend parfois dans la grande salle. Elle apprécie aussi beaucoup le gouté offert chaque jour où elle peut retrouver de personnes avec qui elle a fait connaissance. Le complexe propose aussi toutes sortes d'activité divertissante pour nos séniors.

Par Lucie M. • Résidence Services Touly , Orléans