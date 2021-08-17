Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Orléans
Je suis passée voir une amie dansl'établissement, elle y est bien, elle mène sa vie comme elle veut, s'est lié d'amitié avec d'autres résidentes qui aiment les jeux comme elle. L'équipe et le directeur sont accueillants. Et en plus c'est proche du centre historique avec le tramway.
Par Laura L. • Résidence La Cigogne , Orléans
Première visite pour l'emménagement de mes parents. Appartement très propre et fonctionnel et service de restauration impeccable. A suivre mais ça commence bien...
Par Philippe M. • Résidence Services Touly , Orléans
Ma grand-mère est résidente de DOMITIS depuis quelques mois, et j'ai pu apprécier l'accueil toujours souriant et agréable des hôtesses. Les lieux son globalement très bien entretenus et propres, il faut juste faire attention dans le jardin car les chats font leurs besoin sur les chemin gravillonnés. De plus, ma grand-mère ne me dit que du bien du personnel ainsi que de la qualité des repas qu'elle prend parfois dans la grande salle. Elle apprécie aussi beaucoup le gouté offert chaque jour où elle peut retrouver de personnes avec qui elle a fait connaissance. Le complexe propose aussi toutes sortes d'activité divertissante pour nos séniors.
Par Lucie M. • Résidence Services Touly , Orléans
Très belle résidence où ma mère a séjourné avec beaucoup de plaisir durant 4 années. Nous avons beaucoup apprécié la bienveillance, la disponibilité et le professionnalisme de toute l’équipe qui est très présente et attentive au moindre besoin des résidents. Ma mère y était très entourée et en confiance. Un grand merci à toute l’équipe.
Par Pascale D. • Résidence Services Touly , Orléans