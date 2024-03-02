Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Voiron
La résidence Aquarelia Voiron est vraiment très bien. Les pensionnaires ont l air heureux d être là, le site est propre et bien entretenu . Mes deux enfants ont effectué leur stage bac pro dans cette résidence senior, l acceuil a été top et le personnel très agréable. Une très bonne expérience.
Par Sandrine A. • Résidence Services Aquarelia Voiron , Voiron
La résidence senior AQUARELIA à Voiron est un lieu de résidence parfait pour nos aînés. La résidence est top, agréable et chaleureuse. L'accueil est très plaisant avec Francine et Emmanuelle qui ont toujours le sourire. Beaucoup d'activités sont proposées tous les après-midis pour s'amuser, ce qui rend la résidence dynamique. La directrice est accessible et très agréable. On y mange bien, je peux le certifier ayant fait mon stage en cuisine avec Danielle et Audrey :-) Je recommande vivement cette résidence !
Par Sylv B. • Résidence Services Aquarelia Voiron , Voiron
Résidence agréable,ambiance conviviale, très bon équipe !
Par Manel T. • Résidence Services Aquarelia Voiron , Voiron
Accueil téléphonique réactif Nous sommes toujours très contents de pouvoir collaborer avec le personnel de la Résidence Le personnel est toujours accueillant
Par Sophie S. • Résidence Services Aquarelia Voiron , Voiron