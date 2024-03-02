La résidence senior AQUARELIA à Voiron est un lieu de résidence parfait pour nos aînés. La résidence est top, agréable et chaleureuse. L'accueil est très plaisant avec Francine et Emmanuelle qui ont toujours le sourire. Beaucoup d'activités sont proposées tous les après-midis pour s'amuser, ce qui rend la résidence dynamique. La directrice est accessible et très agréable. On y mange bien, je peux le certifier ayant fait mon stage en cuisine avec Danielle et Audrey :-) Je recommande vivement cette résidence !

Par Sylv B. • Résidence Services Aquarelia Voiron , Voiron