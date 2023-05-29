Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Chambray-lès-Tours
Résidence senior très sympathique. Le personnel est charmant, les lieux sont très propres, la cuisine est très correcte, de nombreuses activités y sont proposées, et de ce que l'on m'en dit, on y vit très bien... Mais, je n'y suis pas résidant
Par Thomas D. • Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours
Belle résidence Personnel compétent, bienveillant, animations fréquentes, diversifiées et de qualité , en lien avec les événements et le calendrier Tout cela permet le respect de chacun et de creer des liens entre les résidents Vivre mieux, bien entouré ND
Par Nathalie D. • Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours
Ensemble d appartements pour seniors.
Par Jean-pierre D. • Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours
Résidence très agréable. Environnement verdoyant. Appartement spacieux et bien équipé . Personnel très agréable, accueillant et très disponible. Les sourires sont toujours au rendez vous . De nombreuses animations permettent aux résidents de passer de bons moments .
Par Laetitia L. • Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours
L'accueil, la disponibilité du personnel, les services à la personne à domicile et dans des espaces dédiés mais aussi les repas livrés ou au restaurant, des initiatives dans l'animation... nous n'avons pas eu à nous plaindre de cette résidence où notre père a passé presque 3 ans. Information aux familles via internet régulières. Nous recommandons.
Par Didier P. • Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours