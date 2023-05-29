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Résidences Services Seniors à Chambray-lès-Tours (37170)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Chambray-lès-Tours

Résidence senior très sympathique. Le personnel est charmant, les lieux sont très propres, la cuisine est très correcte, de nombreuses activités y sont proposées, et de ce que l'on m'en dit, on y vit très bien... Mais, je n'y suis pas résidant

Par Thomas D. Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours

Belle résidence Personnel compétent, bienveillant, animations fréquentes, diversifiées et de qualité , en lien avec les événements et le calendrier Tout cela permet le respect de chacun et de creer des liens entre les résidents Vivre mieux, bien entouré ND

Par Nathalie D. Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours

Ensemble d appartements pour seniors.

Par Jean-pierre D. Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours

Résidence très agréable. Environnement verdoyant. Appartement spacieux et bien équipé . Personnel très agréable, accueillant et très disponible. Les sourires sont toujours au rendez vous . De nombreuses animations permettent aux résidents de passer de bons moments .

Par Laetitia L. Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours

L'accueil, la disponibilité du personnel, les services à la personne à domicile et dans des espaces dédiés mais aussi les repas livrés ou au restaurant, des initiatives dans l'animation... nous n'avons pas eu à nous plaindre de cette résidence où notre père a passé presque 3 ans. Information aux familles via internet régulières. Nous recommandons.

Par Didier P. Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours

Résidences Services Seniors proche de Chambray-lès-Tours

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