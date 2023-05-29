L'accueil, la disponibilité du personnel, les services à la personne à domicile et dans des espaces dédiés mais aussi les repas livrés ou au restaurant, des initiatives dans l'animation... nous n'avons pas eu à nous plaindre de cette résidence où notre père a passé presque 3 ans. Information aux familles via internet régulières. Nous recommandons.

Par Didier P. • Résidence Services Eugenie , Chambray-lès-Tours