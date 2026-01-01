Résidences Services Seniors à Châteauroux (36000)
5 établissements trouvés
Résidence Services Schwob
Châteauroux (36000)
Résidences Services Seniors
Résidence Domitys Le Parc Balsan
Châteauroux (36000)
Résidences Services Seniors
Dès 999 € par mois
Foyer Residence Saint Jean
Châteauroux (36000)
Résidences Services Seniors
Foyer Logement Les Rives De L'Indre
Châteauroux (36000)
Résidences Services Seniors
Association Résidence Les Jardins De St Luc
Châteauroux (36000)
Résidences Services Seniors
Résidences Services Seniors proche de Châteauroux
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Châteauroux(5)
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Le Blanc(2)
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Luçay-le-Mâle(1)
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Saint-Août(1)
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Ardentes(1)
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Martizay(1)
- Résidences Services Seniors→
Villedieu-sur-Indre(1)
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Ségry(1)