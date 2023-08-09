Un hébergement sûr et confortable. Les chambres sont équipées d'un réfrigérateur, d'un four à micro-ondes, de plaques électriques, d'une bouilloire et d'une cafetière filtre. Il n'y a pas de climatisation, mais un ventilateur. Les balcons sont spacieux et agréables. L'établissement est agrémenté de jardins. Un parking payant et un service de petit-déjeuner sont disponibles. La plage est à 2 minutes à pied. Le sable est de très bonne qualité, mais l'eau de mer est froide et les mouettes sont un peu indiscrètes. Les transports en commun passent juste devant l'établissement et un marché se tient dans le quartier jusqu'à 19h30. Les amateurs de calme trouveront leur bonheur. Cependant, il n'y a pas d'endroit où se restaurer correctement à Palavas-les-Flots avant 19h.

Par Mete • Résidence Services Les Patios de Saint Pierre , Palavas-les-Flots