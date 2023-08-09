Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Palavas-les-Flots
Il y a toutes les commodités, très sympathiques
Par Éhsân S. • Résidence Services Les Patios de Saint Pierre , Palavas-les-Flots
Les Patios de Saint Pierre pour déjeuner entre amis ou en famille c'est parfait. Simplement bon avec un très bon rapport qualité / prix. Nous y reviendrons merci
Par Eddy B. • Résidence Services Les Patios de Saint Pierre , Palavas-les-Flots
Residence superbe, dommage que ce ne soit que pour les seniors
Par Assa B. • Résidence Services Les Patios de Saint Pierre , Palavas-les-Flots
Un restaurant avec des produits de qualité dans un très bel endroit. Accueil et service souriant et chaleureux
Par Catherine R. • Résidence Services Les Patios de Saint Pierre , Palavas-les-Flots
Un hébergement sûr et confortable. Les chambres sont équipées d'un réfrigérateur, d'un four à micro-ondes, de plaques électriques, d'une bouilloire et d'une cafetière filtre. Il n'y a pas de climatisation, mais un ventilateur. Les balcons sont spacieux et agréables. L'établissement est agrémenté de jardins. Un parking payant et un service de petit-déjeuner sont disponibles. La plage est à 2 minutes à pied. Le sable est de très bonne qualité, mais l'eau de mer est froide et les mouettes sont un peu indiscrètes. Les transports en commun passent juste devant l'établissement et un marché se tient dans le quartier jusqu'à 19h30. Les amateurs de calme trouveront leur bonheur. Cependant, il n'y a pas d'endroit où se restaurer correctement à Palavas-les-Flots avant 19h.
Par Mete • Résidence Services Les Patios de Saint Pierre , Palavas-les-Flots