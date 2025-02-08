Notre mère y a séjourné durant 6 ans . Merci à la directrice et à toute son équipe pour le confort et la qualité de vie apporté à notre mère durant cette période. Elle y a trouvé autonomie, sécurité, écoute et force de vivre. Cet établissement est la parenthèse , le lieu de convalescence , la dernière liberté avant l'entrée dans un l'Ehpad. IL y règne la rigueur et la douceur nécessaires afin de permettre à nos anciens de trouver leur place la plus juste. Bonne continuation et restez cette belle équipe que vous formez.

Par Chantal L. • Résidence Le Stade , Tarbes