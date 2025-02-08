Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Tarbes
Notre mère y a séjourné durant 6 ans . Merci à la directrice et à toute son équipe pour le confort et la qualité de vie apporté à notre mère durant cette période. Elle y a trouvé autonomie, sécurité, écoute et force de vivre. Cet établissement est la parenthèse , le lieu de convalescence , la dernière liberté avant l'entrée dans un l'Ehpad. IL y règne la rigueur et la douceur nécessaires afin de permettre à nos anciens de trouver leur place la plus juste. Bonne continuation et restez cette belle équipe que vous formez.
Par Chantal L. • Résidence Le Stade , Tarbes
Une résidence où il fait bon vivre ! J'anime des ateliers "bien être " à la résidence Arpavie le Stade une fois par mois depuis plus d'un an. Grâce à son attachement pour les séniors, ses qualités relationnelles, la directrice de cet établissement a su créer un climat de convivialité, de partage, de respect et de bienveillance autant entre les résidents qu'avec le personnel.
Par Christelle G. • Résidence Le Stade , Tarbes
Ma maman est à la résidence depuis 3 ans et elle est ravie.Elle reste indépendante tout en se sentant en sécurité avec la présence toute la journée du personnel ..Elle fait tout à pied car les commerces essentiels sont à proximité.
Par Magali M. • Résidence Le Stade , Tarbes
Condition de vie et confort très agréable. Une directrice au top, très proche de ses résidents et à l’écoute envers tous.
Par Luka A. • Résidence Le Stade , Tarbes
Une super résidence neuve, propre et très bien fréquentée. Le personnel y est d'une gentillesse sans égal. Sans parler de la directrice qui est très professionnelle, très investie pour ses résidents et résidentes et, qui a un grand cœur. Merci à toute l'équipe ma maman est entre de très bonnes mains.
Par Chris M. • Résidence Le Stade , Tarbes