Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Annecy
Hébergement confortable dans cette résidence en dehors du centre d'Annecy.... parfait pour accéder à la voie rapide. Je ne suis pas sûr de rester en vacances si je prévoyais une semaine pour visiter Annecy même, mais c'est parfait pour un court séjour en transit. La chambre était spacieuse et propre, le lit était confortable et la cuisine était équipée d'équipements, notamment d'une machine à café. Le directeur et le personnel étaient sympathiques et serviables. Aussi un prix très raisonnable pour une hospitalité décente.
Par Beth W. • Villa Sully Seynod , Annecy
Très bien accueillis. Le logement est fonctionnel, propre et très calme. Logement avec parking. Nous y reviendrons sans problème.
Par Joëlle R. • Villa Sully Seynod , Annecy
Bon accueil Logement propre, fonctionnel et calme Adapté avec un bébé
Par Eloïse L. • Villa Sully Seynod , Annecy