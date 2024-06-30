Hébergement confortable dans cette résidence en dehors du centre d'Annecy.... parfait pour accéder à la voie rapide. Je ne suis pas sûr de rester en vacances si je prévoyais une semaine pour visiter Annecy même, mais c'est parfait pour un court séjour en transit. La chambre était spacieuse et propre, le lit était confortable et la cuisine était équipée d'équipements, notamment d'une machine à café. Le directeur et le personnel étaient sympathiques et serviables. Aussi un prix très raisonnable pour une hospitalité décente.

Par Beth W. • Villa Sully Seynod , Annecy