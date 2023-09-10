Très satisfaite de cette structure où je me sens libre entourée d'un personnel dévoué et toujours à l'écoute afin de nous satisfaire Les logements sont spacieux et bien pensés Il y a qq améliorations à.y apporter (bâtiment construit en 1985 sous forme d'association) et nous sommes libres d'améliorer si nous le souhaitons afin d'être plus confortables.(sans toucher à la structure et avec accord de la direction qui s'en refaire aux proprietaires) Son grand parc, ses activités et la bonne humeur de tous, en fait un lieu de vie extrêmement agréable pour les personnes âgées Je tiens à le souligner cette parenthèse Personnellement, je m'y suis plu tout de suite bien qu'expatrier de ma région si bruyante et fatigante (banlieue parisiennee) Merci à tous Très sincèrement

Par Suzanne H. • Résidence La Pradine , Colomiers