Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Colomiers
Très bon établissement, le personnel est très à l’écoute et très professionnel. Les animations et sorties sont bien encadrées. Les appartements sont fonctionnels et spacieux. Le mien fait près de 40 mètres carrés et parfait pour une personne seule, la cuisine est bonne et varié et copieuse. L’accueil et le logement des visiteurs sont impecables et à pour toutes les bourses. Je recommande
Par Travers D. • Résidence La Pradine , Colomiers
Ma mère réside actuellement à "la Pradine", c'est une résidence très agréable et sécurisée avec des logements sympas et des tarifs raisonnables. Tous les encadrants sont gentils et bienveillants avec à leur tête une directrice charmante et à l'écoute. Les rapas sont variés, bons et cuisinés sur place. Beaucoup d'animations diverses et intéressantes sont proposées aux résidents, ainsi que des sorties, des fêtes et des déjeuners à thème. Je conseille cette résidence sympa, ayant fait l'expérience précédemment d'une résidence peu sympathique avec nos aînés.
Par Sylvie P. • Résidence La Pradine , Colomiers
Personnel sympathique, direction accueillante, bel endroit.
Par Romain M. • Résidence La Pradine , Colomiers
Maman est restée 9 ans dans cette résidence avant de devoir partir vers une résidence médicalisée. Cette résidence est trés agréable avec son trés joli jardin, ses logements lumineux avec balcons, trés propre et en bon état. Les chambres sont agréables et bien aménagées, desservies par 2 ascenseurs. Les espaces communautaires tels que les différents salons, la salle à manger, la terrasse et la bibliothèque , l'espace billard, salon TV ... sont bien aménagés et confortables. Equipes de direction, d'animation, de ménage, de différents services très sympas et efficaces. Les résidents sont heureux, ils peuvent jouer, se retrouver, communiquer dans les différents salons et assister aux animations et repas de fêtes régulièrement. Résidence que je conseille car agréable et peu onéreuse.
Par Elisa Z. • Résidence La Pradine , Colomiers
Très satisfaite de cette structure où je me sens libre entourée d'un personnel dévoué et toujours à l'écoute afin de nous satisfaire Les logements sont spacieux et bien pensés Il y a qq améliorations à.y apporter (bâtiment construit en 1985 sous forme d'association) et nous sommes libres d'améliorer si nous le souhaitons afin d'être plus confortables.(sans toucher à la structure et avec accord de la direction qui s'en refaire aux proprietaires) Son grand parc, ses activités et la bonne humeur de tous, en fait un lieu de vie extrêmement agréable pour les personnes âgées Je tiens à le souligner cette parenthèse Personnellement, je m'y suis plu tout de suite bien qu'expatrier de ma région si bruyante et fatigante (banlieue parisiennee) Merci à tous Très sincèrement
Par Suzanne H. • Résidence La Pradine , Colomiers