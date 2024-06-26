Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Mulhouse
Nous étions maman et moi pour une après-midi guinguette très belle journée avec un accueil super sympa et très bonne ambiance.Merci à toute l'équipe super sympa.
Par M U. • Les Vergers De Paul , Mulhouse
Une résidence où il fait bon vivre. Une merveilleuse équipe pour offrir aux résidents un quotidien sécurisant et rempli de vie. C’est certain, être sénior avec l’art de vivre Stella, est le meilleur qu’il puisse exister et qu’on puisse espérer pour nos aînés !
Par Alexandre N. • Les Vergers De Paul , Mulhouse
3 semaines passées avec ma maman Je peux garantir de la convivialité du lieu A 96 ans, elle a su se faire des amis, rire, chanter et même oublier son âge et son deambulateur pour participer à la vie de l établissement, ses activités et ses fêtes ! J étais résolument contre la déraciner.. J ai echangé des moments precieux et sympathiques, des idées amicales et lumineuses avec un personnel pétillant d amabilité et de savoir faire Stella, c est top ! Résidence du verger allez y c est super Je ne suis pas déçue, bien au contraire Je suis rentree chez moi à 800 km Maman ne sera plus jamais seule Merci
Par Catherine K. • Les Vergers De Paul , Mulhouse
L’hôtel Zenao est situé dans une rue calme et accessible à Mulhouse. L’hôtel possède un parking privé et sécurisé avec un portail électrique. Il vous faudra payer 5€ la journée. Le personnel à l’accueil est très aimable. Les chambres sont confortables et plutôt bien équipées, par contre il n’y avait aucune séparation entre notre terrasse et celle des voisins. Quant à la propreté, j’avais lu beaucoup de commentaires disant qu’elle était soit-disant impeccable mais à notre surprise, les gobelets jetables dans la salle de bain avaient déjà été utilisés, les tasses de café n’avaient pas été lavées, le micro-onde avait une odeur de poisson et était sale.
Par Coralie L. • Les Vergers De Paul , Mulhouse
Assez insolites vous etes dans une résidence de personnes âgées valides. Belle chambre sympathique avec grand balcon au calme. Excellente literie. Parking privé gratuit. Le seul hic c'est que l'activité d'appart hôtel n'est pas indiquée sur les panneaux et quand on arrive on est plutôt perplexe...
Par Philippe D. • Les Vergers De Paul , Mulhouse