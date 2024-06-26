3 semaines passées avec ma maman Je peux garantir de la convivialité du lieu A 96 ans, elle a su se faire des amis, rire, chanter et même oublier son âge et son deambulateur pour participer à la vie de l établissement, ses activités et ses fêtes ! J étais résolument contre la déraciner.. J ai echangé des moments precieux et sympathiques, des idées amicales et lumineuses avec un personnel pétillant d amabilité et de savoir faire Stella, c est top ! Résidence du verger allez y c est super Je ne suis pas déçue, bien au contraire Je suis rentree chez moi à 800 km Maman ne sera plus jamais seule Merci

Par Catherine K. • Les Vergers De Paul , Mulhouse