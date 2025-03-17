Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vouillé
Structure trés agréable,.. des professionnels à l'écoute ,des bonnes prises en charge ,des recherches constantes pour améliorer les prises en charge ..de bons repas..un accueil très souriant..un management humain..à ce jour aucun défaut.
Par Denise A. • Les Jardins De Jeanne , Vouillé
Établissement haut de gamme. Excellentes prestations. Restauration au top. A privilégier sans hésitation. L'ensemble du personnel et la direction sont très à l'écoute. Annick Dugaud
Par Annick D. • Les Jardins De Jeanne , Vouillé
Structure très chaleureuse, équipe professionnelle très investie, une bonne prise en charge des résidents et des stagiaires. Toujours à l'écoute et à disposition en cas de questionnement. Je recommande, y compris pour les stagiaires.
Par Lilou J. • Les Jardins De Jeanne , Vouillé
Établissement agréable et une équipe dynamique et bienveillante.
Par Angelique S. • Les Jardins De Jeanne , Vouillé