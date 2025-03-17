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Résidences Services Seniors à Vouillé (79230)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vouillé

Structure trés agréable,.. des professionnels à l'écoute ,des bonnes prises en charge ,des recherches constantes pour améliorer les prises en charge ..de bons repas..un accueil très souriant..un management humain..à ce jour aucun défaut.

Par Denise A. Les Jardins De Jeanne , Vouillé

Établissement haut de gamme. Excellentes prestations. Restauration au top. A privilégier sans hésitation. L'ensemble du personnel et la direction sont très à l'écoute. Annick Dugaud

Par Annick D. Les Jardins De Jeanne , Vouillé

Structure très chaleureuse, équipe professionnelle très investie, une bonne prise en charge des résidents et des stagiaires. Toujours à l'écoute et à disposition en cas de questionnement. Je recommande, y compris pour les stagiaires.

Par Lilou J. Les Jardins De Jeanne , Vouillé

Établissement agréable et une équipe dynamique et bienveillante.

Par Angelique S. Les Jardins De Jeanne , Vouillé

Cadre agréable et le personnel bienveillant.

Par Diane K. Les Jardins De Jeanne , Vouillé

Résidences Services Seniors proche de Vouillé

Départements proche de de Deux-Sèvres