Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Aurillac
Très bel établissement, des logements superbes et un personnel très sympathiques.
Par Karine T. • Résidence Services Orlhac , Aurillac
Le top du top à mon goût. Tout est magnifique tant dans les parties communes que dans les appartements. Vous n'avez plus qu'à arriver avec votre valise Énormément d'activités, sauna, yoga, hammam, piscine et j'en passe. Si j'avais un choix à faire 'nul doute que j'irais dans cet établissement. A noter que la Directrice est très agréable également.
Par Annabel B. • Résidence Services Orlhac , Aurillac
Une journée de formation déroulée dans cette résidence. Le lieu est agréable, cosy, le personnel avenant...
Par Maud F. • Résidence Services Orlhac , Aurillac
Super résidence Service cadre magnifique en entrant dans le hall d'accueil personnel super sympathique, Bonne continuation à vous.
Par Gianno Z. • Résidence Services Orlhac , Aurillac
Residence très sympa. Personnel compétent et à l'écoute des familles.
Par Francoise S. • Résidence Services Orlhac , Aurillac