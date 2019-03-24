Le top du top à mon goût. Tout est magnifique tant dans les parties communes que dans les appartements. Vous n'avez plus qu'à arriver avec votre valise Énormément d'activités, sauna, yoga, hammam, piscine et j'en passe. Si j'avais un choix à faire 'nul doute que j'irais dans cet établissement. A noter que la Directrice est très agréable également.

Par Annabel B. • Résidence Services Orlhac , Aurillac