Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Haguenau
Résidence et appartements superbes et adaptés. Le personnel est professionnel et aux petits soins pour les résidents et leur famille. Très bon restaurant, varié et goûteux. Animations proposées tout au long du mois. 5 étoiles bien entendu :-)
Par Asaliah • Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau
Appartements de qualité dans un cadre privilégié avec une équipe dynamique et réactive. Budget un peu élevé mais justifié.
Par Prénom N. • Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau
Lieu convivial, personnel sympathique et à l'écoute
Par Lynda B. • Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau
Très bel endroit, mais uniquement destiné aux retraités fort argentés..
Par Monique H. • Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau