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Résidences Services Seniors à Haguenau (67500)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Haguenau

Résidence et appartements superbes et adaptés. Le personnel est professionnel et aux petits soins pour les résidents et leur famille. Très bon restaurant, varié et goûteux. Animations proposées tout au long du mois. 5 étoiles bien entendu :-)

Par Asaliah Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau

Appartements de qualité dans un cadre privilégié avec une équipe dynamique et réactive. Budget un peu élevé mais justifié.

Par Prénom N. Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau

Très belle résidence

Par Chantal C. Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau

Lieu convivial, personnel sympathique et à l'écoute

Par Lynda B. Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau

Très bel endroit, mais uniquement destiné aux retraités fort argentés..

Par Monique H. Résidence Damecosi Haguenau , Haguenau

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