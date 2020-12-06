Ma mère s'y sent bien. Le personnel est adorable, d'une grande gentillesse et elle ne manquerait les animations de l´après midi pour rien au monde. J'apprécie la proximité avec la gare et ma mère aime se promener sur les quais très sécurisés pour les personnes âgées, car sans voiture. Je recommande cette résidence.

Par Sophie L. • Résidence Services Les Floriales , Narbonne