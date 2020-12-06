Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Narbonne
Cadre super!! Familial une équipe professionnelle et très à l’écoute
Par Malika G. • Résidence Services Les Floriales , Narbonne
Ma mère s'y sent bien. Le personnel est adorable, d'une grande gentillesse et elle ne manquerait les animations de l´après midi pour rien au monde. J'apprécie la proximité avec la gare et ma mère aime se promener sur les quais très sécurisés pour les personnes âgées, car sans voiture. Je recommande cette résidence.
Par Sophie L. • Résidence Services Les Floriales , Narbonne
Le personnel est à l'écoute et dévoué au résident ainsi qu'à la famille. BRAVO Seul petit bémol, la chambre, qui aurait besoin d'un petit rafraichissement (rideaux abimés, porte de placard coulissant mal et surtout des odeurs persistantes dans l'évier).
Par Patrick O. • Résidence Services Les Floriales , Narbonne