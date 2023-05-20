Résidence ou il fait bon vivre et travailler. Implantée en centre ville de la Bocca avec vue mer ,avec tous les commerces à proximité, médecins, pharmacie, kiné, dentiste.. Les appartements sont spacieux, pratiques, avec resto ,salle activités,salon. La spécificité est la présence d'un forfait soins courants : coordination para médicale ,actions de prévention, préservation de l'autonomie. Le personnel est bienveillant ,aux petits soins.

Par Saaba B. • Résidence Les Iles de Lerins , Cannes