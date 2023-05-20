Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Cannes
En tant que résidents d’ARPAVIE depuis 2020 je n’ai qu’à me louer d’y habiter ici tout est jouissif, la proximité des commerces des médecins des pharmacies etcétéra.
Par François D. • Résidence Les Iles de Lerins , Cannes
Résidence ou il fait bon vivre et travailler. Implantée en centre ville de la Bocca avec vue mer ,avec tous les commerces à proximité, médecins, pharmacie, kiné, dentiste.. Les appartements sont spacieux, pratiques, avec resto ,salle activités,salon. La spécificité est la présence d'un forfait soins courants : coordination para médicale ,actions de prévention, préservation de l'autonomie. Le personnel est bienveillant ,aux petits soins.
Par Saaba B. • Résidence Les Iles de Lerins , Cannes
Lieu nickel, possibilité de venir faire des soins de Kinésithérapie sans soucis
Par Olivier M. • Résidence Les Iles de Lerins , Cannes
Belle résidence les personnes sont gentille et agréable
Par Olivier C. • Résidence Les Iles de Lerins , Cannes
Résidence très agréable. Située à 150 mètres de la plage et en plain centre de la Bocca. Bien desservis par les transports parpar les
Par Rene R. • Résidence Les Iles de Lerins , Cannes