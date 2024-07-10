J'ai récemment séjourné une semaine à la résidence Aquila avec ma fille. Nous avons été ravies de l'accueil qui nous a été réservé. Le personnel a été aux petits soins et les résidents se sont montrés ouverts et bienveillants. L'endroit est décoré avec goût, judicieusement agencé pour garantir la sécurité des occupants et maintenu en parfait état de propreté. Les petit-déjeuner et déjeuner sont préparés avec soin et très copieux, presque trop parfois

Par Catherine L. • Résidence Services Aquila , Saint-Quentin