Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Saint-Quentin
J'ai récemment séjourné une semaine à la résidence Aquila avec ma fille. Nous avons été ravies de l'accueil qui nous a été réservé. Le personnel a été aux petits soins et les résidents se sont montrés ouverts et bienveillants. L'endroit est décoré avec goût, judicieusement agencé pour garantir la sécurité des occupants et maintenu en parfait état de propreté. Les petit-déjeuner et déjeuner sont préparés avec soin et très copieux, presque trop parfois
Par Catherine L. • Résidence Services Aquila , Saint-Quentin
Magnifique réception, merci pour l accueil ,je recommande vivement le restaurant !
Par Silvana F. • Résidence Services Aquila , Saint-Quentin
Très belle résidence et très propre... très bon accueil...
Par Aurelie P. • Résidence Services Aquila , Saint-Quentin
Luxe, luxe et luxe (voir photos) Le menu par contre me paraît moins luxe (voir photo)
Par Isabelle' T. • Résidence Services Aquila , Saint-Quentin
Très belle établissement. Restaurant ouvert à tous.
Par David D. • Résidence Services Aquila , Saint-Quentin