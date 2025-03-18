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Maisons de retraite / EHPAD à Nevers (58000)

5 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Nevers

Très bon établissement, le personnel est à l’écoute des résidents, dans le respect et la convivialité.

Par Carine M. Residence Saint Genest , Nevers

Bel établissement avec un personnel agréable qui cherche à créer des moments de convivialité entre les résidents et leur famille. Une amie de ma grand-mère y est et s’y sent très bien. Le personnel tout comme les membres de la Direction sont très à l’écoute.

Par A P. Residence Saint Genest , Nevers

Très bonne équipe

Par Fati G. Residence Saint Genest , Nevers

Lieux agréables, équipe à l'écoute, réactive comme il convient.

Par Bruno P. Residence Saint Genest , Nevers

Tres bonne maison de retraite

Par Dominique P. Residence Saint Genest , Nevers

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