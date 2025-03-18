Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Nevers
Très bon établissement, le personnel est à l’écoute des résidents, dans le respect et la convivialité.
Par Carine M. • Residence Saint Genest , Nevers
Bel établissement avec un personnel agréable qui cherche à créer des moments de convivialité entre les résidents et leur famille. Une amie de ma grand-mère y est et s’y sent très bien. Le personnel tout comme les membres de la Direction sont très à l’écoute.
Par A P. • Residence Saint Genest , Nevers
Lieux agréables, équipe à l'écoute, réactive comme il convient.
Par Bruno P. • Residence Saint Genest , Nevers