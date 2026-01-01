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Ehpad du Centre Hospitalier - Site Chartreuse à Villefranche-de-Rouergue (12)

Photo de Ehpad du Centre Hospitalier - Site Chartreuse - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Villefranche-de-Rouergue (12)
Rue Bosquet , 12200 Villefranche-de-Rouergue

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