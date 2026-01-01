BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Residence Du Lac à Pont-de-Salars (12)

Photo de Residence Du Lac - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Pont-de-Salars (12)
13, CITÉ DU LAC, 12290 Pont-de-Salars

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Residence Du Lac

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Pont-de-Salars