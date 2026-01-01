BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Residence Les Charmettes à Millau (12)

Photo de Residence Les Charmettes - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Millau (12)
15, RUE DE ROQUEFORT, 12100 Millau

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Residence Les Charmettes

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Millau