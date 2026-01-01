Residence Les Charmettes à Millau (12)
Maison de retraite / EHPAD à Millau (12)
15, RUE DE ROQUEFORT, 12100 Millau
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