Tarifs & Financement

Assurance dépendance : guide pour anticiper l'autonomie
Guide complet sur l'assurance dépendance : comment fonctionne ce contrat de prévoyance, quelles garanties choisir, à quel prix et quelles démarches suivre pour anticiper la perte d'autonomie.
Le coût d'un EHPAD en France varie de 1 500 à plus de 6 000 euros par mois selon la région, le standing et le niveau de dépendance du résident. Face à ces montants, la question du financement est souvent la première préoccupation des familles.
Ce dossier détaille l'ensemble des tarifs pratiqués en EHPAD et passe en revue toutes les aides financières mobilisables : APA, aide sociale à l'hébergement, APL, aides des caisses de retraite, crédit d'impôt. Pour chaque dispositif, vous trouverez les conditions d'éligibilité, les montants et les démarches à suivre.
Nous abordons aussi les questions que les familles n'osent pas toujours poser : l'obligation alimentaire, la récupération sur succession, la vente du bien immobilier, ou les solutions quand personne ne peut payer.
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