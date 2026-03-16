Santé du Grand Âge

En vieillissant, le corps fait face à des changements qui augmentent le risque de développer certaines maladies. Alzheimer, Parkinson, insuffisance cardiaque, diabète ou encore arthrose - ces pathologies touchent des millions de seniors en France et bouleversent leur quotidien comme celui de leurs proches.



Ce dossier passe en revue les principales maladies liées au vieillissement : troubles cognitifs, maladies cardiovasculaires, pathologies articulaires et osseuses, problèmes rénaux ou encore troubles respiratoires. Pour chaque affection, vous trouverez les symptômes à surveiller, les examens à réaliser et les solutions de prise en charge.



Nous abordons aussi la prévention, la lecture des analyses de sang et les signaux qui doivent alerter les familles. Que votre proche vive à domicile ou en établissement, ces informations vous aideront à prendre les bonnes décisions.

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