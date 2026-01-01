BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Ehpad Résidence Ruessium à Saint-Paulien (43)

Photo de Ehpad Résidence Ruessium - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Paulien (43)
Rue de la Pinatelle , 43350 Saint-Paulien

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad Résidence Ruessium

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Saint-Paulien