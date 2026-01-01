BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Ehpad Les Chalmettes à Le Puy-en-Velay (43)

Photo de Ehpad Les Chalmettes - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Le Puy-en-Velay (43)
20, AVENUE D‘OURS MONS, 43000 Le Puy-en-Velay

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad Les Chalmettes

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Le Puy-en-Velay