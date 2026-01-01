BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Residence Des 2 Volcans à Allègre (43)

Photo de Residence Des 2 Volcans - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Allègre (43)
31, RUE DU MONT BAR, 43270 Allègre

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Residence Des 2 Volcans

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Allègre