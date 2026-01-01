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Residence De La Fontaine à Pont-Croix (29)

Photo de Residence De La Fontaine - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Pont-Croix (29)
23, RUE ARSÈNE KERSAUDY, 29790 Pont-Croix

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Residence De La Fontaine

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