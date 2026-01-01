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E.h.p.a.d. Pierre Ferrand à Royère-de-Vassivière (23)

Photo de E.h.p.a.d. Pierre Ferrand - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Royère-de-Vassivière (23)
RUE EUGÈNE TRASSOUDAINE, 23460 Royère-de-Vassivière

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