BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Jean Mazet à Felletin (23)

Photo de Résidence Jean Mazet - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Felletin (23)
46 Route d’Aubusson , 23500 Felletin

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Jean Mazet

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Felletin