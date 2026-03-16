Retraite & Pension

La retraite en France est un système complexe qui évolue régulièrement au gré des réformes. Montant de la pension, âge de départ, revalorisation annuelle, pension de réversion - ces sujets concernent directement des millions de seniors et soulèvent des questions concrètes.



Ce dossier fait le point sur l'essentiel : fonctionnement du système (régime général, Agirc-Arrco, régimes spéciaux), dernières réformes, pension de réversion, minimum vieillesse (ASPA) et dispositifs d'aide pour les petites retraites.



Nous abordons aussi les questions pratiques : comment contester un montant de pension, quelles aides cumuler avec sa retraite, comment préparer la transmission de son patrimoine. Avec des chiffres à jour et des exemples concrets.

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