Résidences & Alternatives

Quand vivre seul à domicile devient compliqué mais que l'EHPAD n'est pas encore nécessaire, il existe tout un éventail de solutions d'hébergement adaptées aux seniors autonomes. Résidences services, villages seniors, colocations, habitat intergénérationnel - le choix est plus large qu'on ne le croit.



Ce dossier passe en revue l'ensemble des alternatives disponibles en France : fonctionnement, services inclus, tarifs pratiqués et critères pour bien choisir. Nous comparons les avantages et les limites de chaque solution pour vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à votre situation.



Que vous cherchiez un logement sécurisé avec des services à la carte, une vie en communauté à taille humaine ou une cohabitation entre générations, ce guide vous donne toutes les clés pour décider sereinement.

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