Outils & Simulateurs

Face à la complexité des aides financières et des évaluations médicales, disposer d'outils simples et fiables fait toute la différence. Combien vais-je toucher d'APA ? Quel est le GIR de mon proche ? Ai-je droit à l'APL en maison de retraite ?



Ce dossier regroupe l'ensemble des simulateurs et calculateurs utiles : simulateur APA, simulation APL, reste à charge EHPAD, obligation alimentaire, crédit d'impôt, calculateur GIR et tests de dépistage cognitif.



Chaque outil est accompagné d'explications claires sur son fonctionnement et la manière d'interpréter les résultats. Vous trouverez aussi des annuaires pratiques (CCAS, CLIC) pour trouver les interlocuteurs adaptés à votre situation.

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