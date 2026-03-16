EHPAD

L'entrée en EHPAD est une étape importante dans la vie d'une personne âgée et de sa famille. Perte d'autonomie progressive, besoin de soins quotidiens, isolement à domicile - les raisons qui conduisent à envisager un hébergement en établissement sont nombreuses. Pourtant, beaucoup de familles se sentent perdues face à la complexité du système.



Ce dossier vous accompagne à chaque étape du parcours : fonctionnement des EHPAD (publics, privés, associatifs), conditions d'admission, contrat de séjour, droits des résidents et unités spécialisées Alzheimer, Parkinson, UHR ou Cantou.



Des premiers signes qui doivent alerter jusqu'à l'installation en chambre, en passant par les alternatives comme l'hébergement temporaire ou l'accueil de jour, vous trouverez ici toutes les informations pratiques pour prendre les bonnes décisions.

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