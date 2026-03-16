L'entrée en EHPAD est une étape importante dans la vie d'une personne âgée et de sa famille. Perte d'autonomie progressive, besoin de soins quotidiens, isolement à domicile - les raisons qui conduisent à envisager un hébergement en établissement sont nombreuses. Pourtant, beaucoup de familles se sentent perdues face à la complexité du système.
Ce dossier vous accompagne à chaque étape du parcours : fonctionnement des EHPAD (publics, privés, associatifs), conditions d'admission, contrat de séjour, droits des résidents et unités spécialisées Alzheimer, Parkinson, UHR ou Cantou.
Des premiers signes qui doivent alerter jusqu'à l'installation en chambre, en passant par les alternatives comme l'hébergement temporaire ou l'accueil de jour, vous trouverez ici toutes les informations pratiques pour prendre les bonnes décisions.
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Tout savoir sur le dossier d'admission en EHPAD : formulaire Cerfa 14732*03, volet administratif et médical, justificatifs requis, démarche en ligne ViaTrajectoire et conseils pratiques.
Tout savoir sur les maisons de retraite médicalisées : EHPAD, USLD, prestations, tarifs et aides financières. Un guide complet pour accompagner votre proche en perte d'autonomie.
EHPAD signifie Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Découvrez ce que recouvre ce sigle, les missions de ces établissements, les tarifs pratiqués et les aides financières disponibles.