Droits & Protection

Quand un proche âgé perd ses capacités de jugement ou devient vulnérable, la question de la protection juridique se pose avec urgence. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale - ces dispositifs sont souvent mal connus des familles qui se retrouvent démunies face aux démarches.



Ce dossier vous guide à travers l'ensemble des mesures de protection disponibles en France. Nous abordons aussi les questions financières sensibles : obligation alimentaire envers les parents, récupération sur succession, domicile fiscal en EHPAD et gestion du patrimoine sous tutelle.



Au-delà de la protection juridique, nous traitons des droits fondamentaux des personnes âgées : lutte contre la maltraitance, consentement au placement, directives anticipées et structures d'aide comme les MAIA, CLIC et ARS.

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