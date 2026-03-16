Bien Vieillir

Bien vieillir, ça ne s'improvise pas - mais ça se prépare. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, stimulation cognitive, lien social : les piliers d'un vieillissement en bonne santé sont aujourd'hui bien identifiés. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre.



Ce dossier rassemble des conseils concrets pour les seniors et leurs proches : prévenir les chutes, quels exercices pratiquer après 70 ans, quels aliments privilégier, comment garder une mémoire vive grâce aux jeux cognitifs.



Nous passons aussi en revue les avantages dont les seniors peuvent bénéficier : carte senior SNCF, mutuelle adaptée, médecin conventionné, aides au transport. Parce que bien vieillir, c'est aussi profiter des dispositifs qui existent pour faciliter la vie après 60 ans.

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