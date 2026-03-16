Aide à Domicile
Rester chez soi le plus longtemps possible, c'est le souhait de la grande majorité des personnes âgées en France. Le maintien à domicile est la solution privilégiée tant que l'état de santé le permet, mais il faut souvent mettre en place un ensemble de services et d'aménagements adaptés.
Ce dossier couvre tous les aspects du maintien à domicile : types d'aide (auxiliaire de vie, aide-ménagère, garde de nuit), soins médicaux (SSIAD, HAD, infirmière), aménagement du logement (monte-escalier, douche sécurisée, téléalarme) et aides financières disponibles.
Nous abordons aussi les signaux qui doivent alerter les familles et les alternatives entre le tout-domicile et l'EHPAD : accueil familial, colocation senior, béguinage, habitat inclusif.
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