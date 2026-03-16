Aide à Domicile

L'installation d'un monte-escalier représente un investissement important pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Heureusement, plusieurs aides financières permettent de réduire considérablement le coût. MaPrimeAdapt' couvre jusqu'à 70 % des travaux pour les revenus modestes, l'APA accompagne les seniors en perte d'autonomie (GIR 1-4), et la PCH prend en charge jusqu'à 10 000 € pour les personnes handicapées. Le crédit d'impôt de 25 % et la TVA réduite à 5,5 % complètent le dispositif sans condition de ressources. En cumulant ces aides, le reste à charge peut descendre sous les 1 500 €. Ce guide détaille chaque dispositif, les conditions d'éligibilité et les démarches à suivre.

31 mars 2026 1 min de lecture