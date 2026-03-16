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Aide à Domicile

Rester chez soi le plus longtemps possible, c'est le souhait de la grande majorité des personnes âgées en France. Le maintien à domicile est la solution privilégiée tant que l'état de santé le permet, mais il faut souvent mettre en place un ensemble de services et d'aménagements adaptés.

Ce dossier couvre tous les aspects du maintien à domicile : types d'aide (auxiliaire de vie, aide-ménagère, garde de nuit), soins médicaux (SSIAD, HAD, infirmière), aménagement du logement (monte-escalier, douche sécurisée, téléalarme) et aides financières disponibles.

Nous abordons aussi les signaux qui doivent alerter les familles et les alternatives entre le tout-domicile et l'EHPAD : accueil familial, colocation senior, béguinage, habitat inclusif.

12 articles

Monte-escalier : toutes les aides financières en 2026

Monte-escalier : toutes les aides financières en 2026

L'installation d'un monte-escalier représente un investissement important pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Heureusement, plusieurs aides financières permettent de réduire considérablement le coût. MaPrimeAdapt' couvre jusqu'à 70 % des travaux pour les revenus modestes, l'APA accompagne les seniors en perte d'autonomie (GIR 1-4), et la PCH prend en charge jusqu'à 10 000 € pour les personnes handicapées. Le crédit d'impôt de 25 % et la TVA réduite à 5,5 % complètent le dispositif sans condition de ressources. En cumulant ces aides, le reste à charge peut descendre sous les 1 500 €. Ce guide détaille chaque dispositif, les conditions d'éligibilité et les démarches à suivre.

31 mars 20261 min de lecture
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