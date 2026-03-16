Les Aidants

En France, 11 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche en perte d'autonomie. Ces aidants familiaux sont le premier maillon de la chaîne de soins, souvent sans formation et presque toujours sans reconnaissance. Leur engagement est considérable, et les conséquences sur leur propre santé le sont tout autant.



Ce dossier détaille vos droits d'aidant (statut, congé proche aidant, AJPA), les aides financières disponibles (PCH aidant, crédit d'impôt) et les solutions de répit : accueil temporaire, accueil de jour, baluchonnage.



Nous abordons aussi les sujets difficiles : l'épuisement de l'aidant, la culpabilité liée au placement en EHPAD, les conflits familiaux et la conciliation entre vie d'aidant et vie professionnelle. Prendre soin de quelqu'un, ça commence par prendre soin de soi.

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