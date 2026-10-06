Cosima - Aix en Provence à Aix-en-Provence (13)
Colocations Seniors à Aix-en-Provence (13)
2 Avenue du Docteur Aurientis, 13080 Aix-en-Provence
Les points forts de l'établissement
Habitat partagé intime de 8 résidents par appartement Accompagnement 24h/24 avec montre connectée anti-chute T2 privatifs de 30 à 40 m² personnalisables
À propos de l'établissement
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Cosima - Aix en Provence
Questions fréquentes
Quel type d'accompagnement est proposé à Cosima Aix-en-Provence ?
Une équipe de cinq professionnels (auxiliaires de vie et coordinateur de vie partagée) assure une présence continue, jour et nuit. Un médecin coordonnateur et un kinésithérapeute interviennent en externe. Chaque résident porte une montre connectée pour la détection des chutes.
Comment sont organisés les espaces de vie dans cet habitat partagé ?
Chaque résident dispose d'un T2 privé de 30 à 40 m² avec sa propre salle de bain et un espace extérieur (terrasse ou balcon). Les logements sont livrés non meublés pour que chacun puisse les personnaliser. Les espaces communs comprennent une cuisine ouverte, une salle à manger, un salon TV et une buanderie.
Quelles activités sont proposées au quotidien ?
Les animations sont quotidiennes mais libres : sophrologie, art-thérapie, musicothérapie, ateliers mémoire, jardinage, cuisine, gymnastique douce, chorale et bridge. Des sorties régulières sont organisées dans le quartier et au parc Rambot, tout proche de l'établissement.