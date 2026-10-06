Quel type d'accompagnement est proposé à Cosima Aix-en-Provence ? Une équipe de cinq professionnels (auxiliaires de vie et coordinateur de vie partagée) assure une présence continue, jour et nuit. Un médecin coordonnateur et un kinésithérapeute interviennent en externe. Chaque résident porte une montre connectée pour la détection des chutes.

Comment sont organisés les espaces de vie dans cet habitat partagé ? Chaque résident dispose d'un T2 privé de 30 à 40 m² avec sa propre salle de bain et un espace extérieur (terrasse ou balcon). Les logements sont livrés non meublés pour que chacun puisse les personnaliser. Les espaces communs comprennent une cuisine ouverte, une salle à manger, un salon TV et une buanderie.