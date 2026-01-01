Maison d'accueil familial MonSenior de Foissiat à Foissiat (01)
Colocations Seniors à Foissiat (01)
89 Rue Fontanelle, 01340 Foissiat
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Maison d'accueil familial MonSenior de Foissiat
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Maison d'accueil familial MonSenior de Foissiat
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