La Résidence Patrice Groff est une maison de retraite médicalisée située à Charleville-Mézières, au 160 rue de Monthermé. Elle a ouvert ses portes fin 2010 et offre un cadre de vie agréable alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité. La résidence dispose d'une capacité d'accueil de 85 lits et est conçue pour accueillir des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes.

L'établissement met à disposition une unité de soins spécialisée dans l'accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et autres pathologies apparentées. Un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) offre une prise en charge adaptée et personnalisée aux résidents.

En termes de services, la résidence Patrice Groff offre un environnement sécurisé et accessible aux personnes à mobilité réduite, avec des rampes de soutien partout. Elle offre également des services de psychologie, kinésithérapie, ergothérapie et dispose d'un jardin, d'un salon de coiffure, d'une bibliothèque, et organise des ateliers mémoire et de la gymnastique douce. Les activités comprennent des ateliers de cuisine, de lecture et de chant, des promenades, et des visites en semaine.

La résidence a reçu une note moyenne de 4.5 sur 5 par les familles des résidents, qui ont notamment apprécié la qualité du personnel, des repas, des soins médicaux, des animations, et des chambres. Les points forts de l'établissement incluent la qualité de l'attention portée aux résidents, les espaces verts, et la sécurité.

La Résidence Patrice Groff est facilement accessible par les transports en commun, avec un arrêt de bus à proximité de l'établissement.